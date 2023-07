Mit stürmischem Wind und orkanartigen Böen fegt das Sturmtief "Poly" über Teile Deutschlands. Dadurch kommt es auch zu Beeinträchtigungen im Berliner Fernverkehr - vor allem bei Verbindungen in die Niederlande.

Der Sturm insbesondere im Norden Deutschlands führt auch zu Beeinträchtigungen im Berliner Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Betroffen sind derzeit Verbindungen in die Niederlande - also auch Intercity-Züge zwischen Berlin und Amsterdam über Hannover. Diese verkehren derzeit nur zwischen Berlin und Bad Bentheim, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Demnach fallen auch ICE-Züge zwischen Frankfurt und Amsterdam über Köln aktuell aus. Weitere Einschränkungen wurden zunächst nicht bekannt.