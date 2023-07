Zuvor hatten z wei Gerichtsentscheide bestätigt , dass unter anderem die Brandschutzvorkehrungen in der Siedlung nicht ausreichten. Außerdem hatten sich Anwohner über Müll an der Wohnanlage beschwert.

Die Container-Siedlung in der Moosstraße in Niederschöneweide wird seit Donnerstagmorgen geräumt. Das bestätigte das Bezirksamt Treptow-Köpenick, das die Räumung angeordnet hatte, am Donnerstag dem rbb.

Neben dem Bezirksamt ist auch die Berliner Polizei nach eigenen Angaben mit rund 130 Beamten vor Ort, um die Räumung abzusichern. Die Polizisten halfen unter anderem dabei, die Container aufzubrechen.

Besitzer des Grundstücks in der Moosstraße ist Ulrich Wolfgang Ziegler. Er betreibt auch die dortige Containersiedlung und will gegen die Räumung vorgehen. "Ich habe erst vor drei Tagen den Widerspruchsbescheid erhalten und hatte keine Chance, ordentlich dagegen zu klagen. Ich gehe davon aus, dass die Rechtswidrigkeit der Räumung noch festgestellt werden wird", sagte Ziegler dem rbb am Donnerstag, der noch eine weitere Containersiedlung am S-Bahnhof Grünau betreibt.

Laut Ziegler hat das Bezirksamt den ehemaligen Bewohnern der Moosstraße keine alternativen Wohnungen zur Verfügung gestellt. Dazu hat sich das Bezirksamt bisher nicht geäußert.