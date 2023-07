Eine 24-Jährige soll in Brandenburg an der Havel mehrere Brände gelegt und weitere Brandstiftungen versucht haben. Das teilte die Polizeiinspektion der Stadt am Sonntag mit.



Insgesamt hat die Polizei in der Nacht zum Samstag fünf Brände sowie diverse versuchte Brandstiftungen feststellen können, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. So habe ein Auto gebrannt, etwas weiter zwei Zäune mitsamt einer Hecke und an zwei weiteren Stellen habe es im Wald an einer Klinik gebrannt, hieß es.