ARD-Meteorologe Alexander Fromm erklärt das allerdings noch ein bisschen genauer: "Tief Quentin über dem Atlantik saugt an seiner Vorderseite heiße Luftmassen an." Und diese heißen Luftmassen sorgten dann in ganz Deutschland vor allem am Sonntag für hohe Temperaturen. "Brandenburg und Berlin gehören dabei zu den Regionen mit den höchsten Temperaturen zwischen 31 und 35 Grad." Nur entlang des Rheins werde es noch heißer.

35 Grad im Schatten überraschen in Berlin und Brandenburg am Sonntag nur jene, die alle Wetterberichte irgnoriert haben. Grob zusammengefasst passiert an diesem Wochenendende folgendes: Hoch "Evi" trifft auf Tief "Quentin" und diese Kollision produziert Hitze.

Starten tun diese Unwetter im Südwesten Deutschlands, wobei es dort bereits über den Bergen vereinzelte Hitzegewitter am Sonntag gibt. Die Unwettergefahr zieht stärker auf über NRW und breitet sich aus vom nördlichen Rheinland-Pfalz bis nach Niedersachsen und in den Nordosten.

Für diese Montagsdelle rechnen Meteorologen sogar mit Unwettern in der Region, ohne dabei bereits ganz konkrete Angaben machen zu können. In der Nacht zum Montag soll es nach Angaben des ARD-Meteorologen Fromm in Berlin und Brandenburg zunächst klar oder nur leicht bewölkt ein, allerdings zögen dann von Westen her Wolkenfelder auf, die am Morgen vor allem in der Prignitz für Schauer sorgen könnten - und auch für Gewitter.

"Aber", warnt Fromm vor, "schon am Montag verursacht eine Kaltfront Schauer und Gewitter." Das Wort "kalt" sei dabei aber irreführend: "27 Grad im Nordwesten, 31 im Südosten", so der Meteorologe über die Temperaturspanne. Und schon am Dienstag dann sorge ein neues Hochdruckgebiet für einen wieder überwiegend trockenen, sonnigen Tag.

Bereits am Samstag waren Werte von bis zu 32 Grad in Berlin gemessen worden, in Brandenburg war es in Lübben mit 32,6 Grad laut Deutschem Wetterdienst am wärmsten. In Brandenburg herrscht angesichts des heißen, trockenen Wetters in weiten Teilen die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf.

Die Berliner Feuerwehr teilte am Sonntag mit, sie verzeichne angesichts der Hitze ein erhöhtes Einsatzkommen. Am Samstag sei der Rettungsdienst etwa 100 bis 150 Mal häufiger als üblich gerufen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Dies sei auf die Hitze zurückzuführen, so ein Sprecher. Meist gehe es dabei um Kreislaufprobleme. Auch am Sonntag rechnete die Feuerwehr mit einem erhöhten Aufkommen.