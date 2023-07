160 Wolfswelpen wurden im Jagdjahr 2021/22 in Brandenburg geboren. Das geht aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Das ist so viel Nachwuchs wie noch nie in den vergangenen 25 Jahren, seit sich erstmals in der Lausitz Wölfe dauerhaft wieder angesiedelt haben.

Aktuell gehe man von 61 bestätigten Wolfsterritorien aus, in denen sich 47 Rudel und 14 Paare niedergelassen haben, hieß es am Montag. Allerdings kann die genaue Anzahl der Wölfe, die aktuell in Brandenburg leben, demnach nicht genau beziffert werden.