Bahnhof Gesundbrunnen - Überfüllte Züge fahren in Berlin an wartenden Reisenden vorbei

Di 08.08.23 | 16:50 Uhr

dpa-Bildfunk/Fabian Sommer Audio: rbb24 Inforadio | 08.08.2023 | Natascha Gutschmidt | Bild: dpa-Bildfunk/Fabian Sommer

Im Sommer zieht es die Menschen aus Berlin und Brandenburg an die Ostsee. Dank Deutschlandticket geht das auch mal spontan. Doch die Regionalzüge sind häufig überfüllt - und lassen Passagiere auch schon mal stehen, so wie am Wochenende.



Mehrere Züge in Richtung Ostsee sind am vergangenen Wochenende so überfüllt gewesen, dass sie an wartenden Fahrgästen am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen ohne Halt vorbeigefahren sind. "Zum Teil waren Züge am vergangenen Wochenende so stark besetzt, dass aus Sicherheitsgründen am Bahnhof Gesundbrunnen durchgefahren werden musste", teilte die Bahn am Dienstag auf Anfrage mit. "Dies betraf einzelne Züge der Linien RE3 und RE5 in Richtung Ostsee." Zuvor hatte das Nachrichtenportal "t-online.de" berichtet.

Regionalzug RE5 nahm keine Fahrgäste mehr auf

Auch der "Nordkurier" berichtete, dass am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr gut 500 Fahrgäste am Bahnsteig in Berlin-Gesundbrunnen stehengelassen wurden. Zunächst soll laut "Nordkurier" auf der digitalen Anzeigentafel am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen verkündet worden sein, dass der RE5 Richtung Rostock ausfalle. Dann jedoch fuhr ein Regionalexpress in den Bahnhof ein, der Richtung Neustrelitz und Neubrandenburg fahren sollte. Doch der Zug hielt nicht im Bahnhof, wie es hieß. Fahrgäste im Zug wurden darüber informiert, dass der Zug erst in Berlin-Hauptbahnhof halten werde. Über die DB-App wurden die am Gesundbrunnen wartenden Fahrgäste informiert, dass der Zug keine weiteren Personen sowie Fahrräder befördere - Passagiere sollten auf eine andere Verbindung ausweichen oder einen späteren Zug nehmen.



S-Bahn-Linie S1 fährt seit Wochen nicht

Gegenüber dem "Nordkurier" sagten Berufspendler, dass die Linie 5 Richtung Oranienburg schon seit einigen Wochen immer wieder überfüllt sei. Grund ist aus ihrer Sicht, dass die S-Bahn zwischen Berlin und Oranienburg seit rund zwei Wochen wegen Bauarbeiten nicht mehr fährt. Diese Situation soll noch bis Mitte August anhalten.



"Die Verbindungen von und zur Ostsee sind vornehmlich an schönen Wochenenden, an Feiertagen, in der Urlaubszeit stark nachgefragt", teilte ein Bahnsprecher weiter mit. "Es sind dann mehr Ausflügler und Urlauber, aber weniger Pendler unterwegs."

VBB: Es fährt bereits alles, was geht

Dafür, dass ausreichend Regionalzüge auf einzelnen Verbindungen unterwegs sind, sind die Besteller - in der Regel die Verkehrsverbünde - verantwortlich. Sie ordern per Ausschreibung bei den Unternehmen eine entsprechende Zahl an Fahrzeugen und geben den Takt vor. Für Berlin und Brandenburg ist dabei der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zuständig. Zwischen Berlin und der Ostsee fahre bereits alles, was geht, heißt es vom VBB. Grundsätzlich sei die Kapazität auf der Strecke ausreichend.

Insbesondere zu Ferienzeiten und am Wochenende werde es aber aufgrund der vielen zusätzlichen Ausflügler oft deutlich voller als sonst üblich. Der VBB versuche die hohe Nachfrage über Digitalauskünfte besser zu steuern und empfehle allen Reisenden, zu weniger stark nachgefragten Zeiten in die Züge zu steigen.

