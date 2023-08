Wieder mehr Menschen in Berlin verbüßen eine Gefängnisstrafe als Ersatz für nicht gezahlte Geldstrafen. Im ersten Halbjahr 2023 kamen deswegen 1.606 Betroffene ins Gefängnis, wie die Senatsjustizverwaltung auf dpa-Anfrage sagte.



Angenommen, die Zahl der Ersatzfreiheitsstrafen entwickelt sich im zweiten Halbjahr 2023 vergleichbar wie in den ersten sechs Monaten, wird das Niveau von Zeiten vor der Pandemie erreicht. 2018 kamen 3046 Menschen ersatzweise in Haft, 2019 waren es 2.781. In den Jahren waren es 1418 (2020) und 1.645 (2021).



Während der Pandemie war die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen für längere Zeiträume ausgesetzt. Dies sei bis in das vergangene Jahr hinein der Fall gewesen, hieß es.