Wetterprognose Berlin-Brandenburg - Nach Frühherbst kommt Zartsommer

Mo 07.08.23 | 20:06 Uhr

Bild: Picture Alliance/imageBROKER/Schoening

Socken statt Sandalen, Herbststurm statt hitzefrei – so sieht der Sommer in großen Teilen Deutschlands derzeit aus. Doch zum Wochenende klettern die Temperaturen in der Region und die Sonne zeigt sich wieder.

Nun ist es amtlich: "Es ist zu kühl und zu windig für die Jahreszeit", sagt ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin dem rbb. Und das beinahe frühherbstliche Wetter bleibt etwa bis zur Wochenmitte bestehen. Noch am Dienstag können starke bis stürmische Böen auftreten, Astbruch und Gewitter sind möglich. Mittwoch lassen Wind und Regen dann aber nach.

Das Wochenende wird sommerlicher

Am Donnerstag wird es in Berlin und Brandenburg "so gut wie trocken" sagt Vögtlin gegenüber dem rbb. Es gibt ein geringes Schauerrisiko, die Temperaturen klettern auf bis zu 22 Grad. Freitag dann die Wende mit Sonne und bis maximal 28 Grad. Auch am Samstag und Sonntag bleiben die Temperaturen mit bis zu 28 Grad im sommerlichen Bereich, doch es kann auch wieder Schauer geben. "Die Sonne ist aber immer dabei", so der Meteorologe.

Wetter an der Ostsee bleibt wechselhaft – aber wird wärmer

Die Temperaturen seien schon unter dem Durchschnitt für die Jahreszeit, erklärt Vögtlin. Besonders der Wind sei außergewöhnlich – denn diesen erwarte man so eher in den deutschen Küstengebieten. Für die Jahreszeit sei das schon ein "außergewöhnlich kräftiges Tief", sagt der Wetterexperte. Einfach wegfahren ist da nicht die beste Lösung. Denn auch an der Ostsee ist und bleibt es bis zur Wochenmitte stürmisch sowie regnerisch - es herrsche kein richtiges Badewetter, räumt der ARD-Wetterexperte ein. "In den letzten Jahren waren wir verwöhnt, zurzeit aber ist kein Küstensommer." Doch auch zwischen Lübeck und Usedom steigen zum Freitag hin die Temperaturen auf 23 bis 24 Grad. Hier ist die Tendenz ebenfalls: freundlicher und wärmer.

Hitzewellen in Teilen Spaniens und der Türkei

Im europäischen Ausland wiederum muss aktuell auch mit Extremwetter gerechnet werden. So gibt es in Österreich und Slowenien derzeit starke Regenfälle und Überschwemmungen. "Richtig heiß ist es derzeit in Zentralspanien mit Temperaturen um die 40 Grad", sagt Vögtlin. Auch in der Südosttürkei herrschen Temperaturen um die 40 Grad. Rund um das Mittelmeer, so der ARD-Wetterfachmann weiter, sehe es aber in den nächsten Tagen trocken aus. Wer also spontan ein bisschen Sommerfeeling nachholen will, sollte den Mittelmeerraum und den Balkan ins Auge fassen.

Wetterprognose: Am besten regionale Medien beachten

Wer gerade im Urlaub ist oder mitten in der Planung stecke, achtet in diesen Tagen meist noch gründlicher auf die Prognosen – und das auch häufig per Wetter-App. Doch nicht immer sind diese zuverlässig oder liefern je nach Anbieter bisweilen sogar widersprüchliche Ergebnisse. "Zum Glück sind die Apps nicht so gut, sonst wären wir Meteorologen überflüssig", meint der ARD-Fachmann.

Generell könne er keine Empfehlung geben, welche App nun die beste sei. Wer am Urlaubsort über das Wetter informiert sein will, kann auf regionales TV-Wetter schauen – noch besser sei sogar die Wettervorhersage im Radio, diese werden häufiger aktualisiert. Ebenso lohne es sich, wegen Sturm, Gewittern und Starkregen über die Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes zu informieren, so Vögtlin.

