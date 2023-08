Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf einen Sommertag am Sonntag freuen - zuvor müssen sie aber (mal wieder) Gewitter mit Starkregen und Sturmböen über sich ergehen lassen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit.

Am Sonntag wird es dann in Berlin und Brandenburg bei 25 bis 31 Grad sommerlich warm. Das sagte ARD-Meteorologe Alexander Rudolph im Gespräch mit rbb|24: "Es wird einen Sonne-Wolken-Mix geben und sechs bis acht Sonnenstunden." Nur im Süden Brandenburgs gebe es ein minimales Regenrisiko. Das betreffe aber nur sehr wenige Menschen.

Der Montag wird dann laut Rudolph aufgrund einer labilen Wetterlage wieder "spannend". Der Tag starte freundlich und sonnig. "In der Niederlausitz steigen die Temperaturen auf bis zu 31 Grad, in der Uckermark auf 27 Grad", so der Wetterexperte weiter. In Berlin sei mit bis zu 30 Grad zu rechnen. "Am Nachmittag ziehen dann von Südwesten her aber Schauer und Gewitter auf", so Rudolph weiter.