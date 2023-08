Ela Oberhavel Donnerstag, 10.08.2023 | 17:53 Uhr

Eigentlich kann man nur noch darüber den Kopf schütteln. Wie unreif ist der Mensch geworden- und das schlimmste- es werden keine Konsequenzen aus dem Verhalten gezogen.

Morgen sind sie wieder unterwegs- ohne Fahrerlaubnis- und um ein Auto müssen die keine Sorgen machen.

Lebenslanger Eintrag in Flensburg- und wie in einigen Staaten in Europa schon Praxis- Kosten in Höhe des Vermögens.

Aber wenn man sich überlegt, dass das Wahlalter in Berlin auf 16 herabgesetzt werden soll, oh Gott bewahre