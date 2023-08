Auffällige Luftblasen in der Spree haben in Berlin-Charlottenburg einen Feuerwehr-Einsatz mit Tauchern ausgelöst. Wie die Feuerwehr am Dienstagabend beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, mitteilte, waren am Schloss Charlottenburg "massiv Luftblasen in der Mitte der Spree an die Wasseroberfläche" aufgetreten.