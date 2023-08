Für stillgelegte Friedhöfe werden neue Nutzungszwecke gesucht. Die Flächen möglichst grün zu halten sei wünschenswert, sagt der Geschäftsführer eines evangelischen Friedhofsverbands in Berlin. Trotzdem würden auch hochpreisige Wohnungen entstehen.

Tillmann Wagner: Es ist ein berlinweites, sogar ein deutschlandweites Problem, dass sich durch die hohe Nachfrage an Feuerbestattung die Verhältnisse umgedreht haben. Früher hatten wir 93 Prozent Sargbestattungen und heute ist es genau umgekehrt. Wir haben bis zu 93 Prozent Urnenbestattungen und nur noch 7 Prozent Sargbeisetzungen.

rbb|24: Herr Wagner, wieso wird in Berlin weniger Platz auf evangelischen Friedhöfen gebraucht?

Tillmann Wagner ist Geschäftsführer im Evangelischen Friedhofsverband Berlin Stadtmitte seit 2019. Zum Verband gehören 46 Friedhöfe in der Hauptstadt, die 236 Hektar umfassen. Nicht die ganze Fläche wird noch als Bestattungsort gebraucht.

Wenn sich Teilflächen, die wir nicht mehr brauchen, wirtschaftlich nicht mehr rechnen, dann müssen wir an manchen Standorten auch über eine bauliche Entwicklung oder eine Vergabe an beispielsweise Kleingartenvereine nachdenken, um damit den Erhalt der übrigen Friedhofsflächen zu sichern.

Ist eine alternative Nutzung von Friedhöfen für den Evangelischen Friedhofsverband also wünschenswert?

Also die ungenutzten Flächen zu verkaufen ist nicht das Ziel, sondern eher die Flächen zu behalten und wirtschaftlich zu machen, richtig?

Andere Bestattungsformen führen zu mehr Platz auf Friedhöfen in Berlin - zumindest auf evangelischen. Dort entstehen Freiflächen, für die es teils schon konkrete Pläne für eine neue Nutzung gibt. Doch der Weg dahin erfordert Geduld. Von Anna Bordel

Es gibt auch viele Genossenschaften in Berlin, die aufgrund von Mitgliederzuwachs Flächen suchen. Es gibt darunter 11 kirchliche Genossenschaften, die zum Beispiel Flächen zur Errichtung von Seniorenheimen, für betreutes Wohnen, Einrichtungen für Jugendliche, für Menschen mit Behinderungen, aber auch für Flüchtlingsunterkünfte benötigen.

Das ergibt sich tatsächlich immer abhängig davon, wo sich der Standort befindet. Wir klären dann im Gespräch mit den Bezirken, ob es möglicherweise Bedarf für eine öffentliche Nutzung gibt, zum Beispiel als Schulstandort oder für eine Kita. Häufig ist es so, dass wir mit Stiftungen, mit gemeinnützigen Einrichtungen und anderen sozialen oder diakonischen Trägern ins Gespräch kommen.

In der Regel funktioniert sozial geförderter Wohnungsbau leider nicht ganz ohne hochpreisigen Wohnungsbau. Das ist bei den Entwicklern immer eine Mischkalkulation. Also wenn man einen hohen Anteil an sozialem Wohnraum schaffen möchte oder mietpreisgebundenen Wohnraum, dann muss es sich ja irgendwie anders finanzieren und deswegen geht das in der Regel auch nicht ohne Anteil an hochpreisigem Wohnraum.

Also Luxuswohnungen entstehen nicht auf ehemaligen Friedhöfen?

Beim Volksentscheid 2014 lehnte eine Mehrheit eine Bebauung des Tempelhofer Felds ab. Doch seit Jahren wird diskutiert, ob Wohnen am Feldrand doch möglich sein sollte. Nun schiebt die schwarz-rote Koalition einen Ideenwettbewerb an. Von Thorsten Gabriel

Wenn Sie sich mit einem Investor zu einem Bau entschlossen haben, welche Hürden können bis zu einem fertigen Gebäude noch eine Rolle spielen?

Denkmalschutz, Naturschutz, aber auch die Interessen des Bezirks oder von Anwohnern. In solchen Planungen spielt das Thema Beteiligung der Öffentlichkeit immer mit. Insgesamt ist das Thema Erhalt von Grünflächen und klimafreundliche Stadt sehr wichtig. Mittlerweile ist es in Berlin schwierig, eine nicht versiegelte Fläche zu bebauen. Und wenn wir das tun, müssen wir uns dabei immer an den grünen Strukturen orientieren, die es auf dem Friedhof gibt.

Die Mehrzahl unserer Friedhöfe sind alle aufgebaut wie ein großes Handtuch, was wiederum in einzelne Quadrate oder Rechtecke aufgeteilt ist und zwischen diesen Rechtecken laufen immer eine Hauptallee in der Mitte und dann Queralleen mit schmaleren Wegen.

Unser Ziel ist immer, diese grünen Wege und die Baumstruktur zu erhalten. Auf einem denkmalgeschützten Friedhof ist es nahezu unmöglich zu bauen. Und auch das Thema Naturschutz geht immer mit einher. Da werden unheimlich viele Gutachten gefordert über die auf der Fläche vorhandene Flora und die Fauna. Es werden Artenschutz-Gutachten, Bodengutachten und Lärmschutzgutachten benötigt.