Claudia-manchmal mit Hund Mittwoch, 02.08.2023 | 15:10 Uhr

Antwort auf "Tim ohne Struppi" vom Mittwoch, 02.08.2023 | 14:49 Uhr

"Das ist doch jedermanns Privatvergnügen wenn er sich einen Hund hält. Tüten kann man kaufen und bei der Heimkehr entsorgen. Oh je, da werde ich bestimmt ein böses Echo ertragen müssen." Nö, ein "Danke"! Ich hab mich schon gefragt, was "Teichert" mit "Hundeentnahmestelle" meint :-) Der hat hier kürzlich geprahlt, was er für einen SUPER-Hund hatte, der ist bestimmt aufs Klo gegangen.....

Die kostenlosen Beutel gibt's ja gar nicht mehr, oder? Ist auch ok so.