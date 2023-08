Helmut Krüger Potsdam Montag, 21.08.2023 | 20:01 Uhr

Vorsorgende Instandhaltung war einmal, sie wurden von den kurzatmig Kalkulierenden als zu teuer erachtet. So also wird hinterher-repariert. Das können dann Weichenstörungen, Signalstörungen, Stellwerksstörungen und "Störungen am Zug" sein. Das Nähere an Umfahrung teilt die App mit - nicht immer ist die Umfahrung so leicht zu organisieren wie hier.



Mein Verständnis geht zugegebenermaßen in eine etwas andere Richtung, auch wenn es finanziell aufwändiger, aber doch verlässlicher ist: Der Fahrplan sollte seinen Charakter als unverbindliches Fahrtenangebot, was unter Vorbehalt steht, überwinden.