Beamte des Berliner Landeskriminalamts (LKA) haben einen weiteren Tatverdächtigen in Zusammenhang mit mehreren Sexualstraftaten am Schlachtensee im vergangenen Juni verhaftet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam bekannt gaben, war der dritte mutmaßliche Täter bereits am 10. August gegen 11 Uhr verhaftet worden. Spezialkräfte des LKA hätten den Haftbefehl gegen den 19-Jährigen an seinem Arbeitsplatz in einem Friseursalon in Berlin-Tiergarten vollstreckt - wegen Fluchtgefahr.

Zwei weitere Mitbeschuldigte im Alter von 14 und 15 Jahren waren laut Polizei und Staatsanwaltschaft unabhängig davon bereits wegen einer anderen Tat verhaftet worden. Die als Intensivtäter polizeibekannten Jugendlichen sollen am 1. August gemeinsam einen Raub am U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz in Friedenau begangen haben. Wegen Verdunkelungsgefahr seien sie in Untersuchungshaft gekommen.