So können Besucher ab Montag wieder in die Stadtbäder Mitte, Schöneberg und Märkisches Viertel sowie in die Schwimmhalle Finckensteinallee, wie die Berliner Bäderbetriebe am Donnerstag mitteilten. Die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark folgt am Mittwoch (30. August). Zwölf weitere Hallenbäder folgen demnach am Montag, den 4. September.

Während die Badesaison für das erste Berliner Sommerbad am Wochenende endet, starten mehrere Hallenbäder der Stadt kommende Woche in die Herbstsaison.

Im Frühjahr hatten die Berliner Bäderbetriebe angekündigt, in diesem Jahr mit der Sanierung von drei Bädern zu beginnen und dafür rund 152 Millionen Euro zu investieren. Das trifft nun nur noch auf zwei Bäder zu, wie die Bäderbetriebe auf rbb-Anfrage am Donnerstag mitteilten: Das 36 Jahre alte Wellenbad am Spreewaldplatz in Kreuzberg wird demnach von Grund auf saniert und ist nun für mindestens dreieinhalb Jahre geschlossen. In der Schwimmhalle Zingster Straße in Neu-Hohenschönhausen soll im Herbst die Sanierung beginnen und voraussichtlich bis 2025 dauern. Die Sanierung im Stadtbad Schöneberg sei nun auf nächstes Jahr verschoben, teilten die Bäderbetriebe weiter mit.

Daneben dauern die Arbeiten an einem neuen Dach in der Schwimmhalle Sewanstraße an und sollen im Herbst abgeschlossen sein. Der Badebtrieb soll davon laut Bäderbetriebe nicht beeinträchtigt sein. Abgeschlossen wurden die Reparaturarbeiten im Stadtbad Wilmersdorf I.