31-Jährige tot in Wohnung in Spandau augefunden

Eine Frau ist am Samstagabend in ihrer Wohnung in Berlin-Spandau tot aufgefunden worden. Die 31-Jährige wurde um 18.40 Uhr in ihrer Wohnung in der Germesheimer Straße im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld gefunden, wie die Polizei dem rbb am Sonntagmorgen bestätigte. Zuerst hatte die B.Z. berichtet.

Medienberichte über Stichverletzungen bestätigte die Polizei gegenüber dem rbb zunächst nicht. Die Leiche der Frau soll nun obduziert werden, um die Todesursache festzustellen. Eine Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen.