Banner mit kyrillischen Schriftzeichen am Molecule Man in der Spree aufgehängt

Unbekannte haben an der Molecule-Man-Skulptur in der Spree am Dienstag ein Banner angebracht. Das Banner mit kyrillischen Schriftzeichen sei in den frühen Morgenstunden entdeckt worden, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei dem rbb am Dienstag.