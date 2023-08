Laut Darstellung der Polizei fuhr der 27-jährige Fahrer des Ford die Tauentzienstraße in Richtung Wittenbergplatz entlang. Als er an der Kreuzung zur Nürnberger Straße links abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Audi eines 23-Jährigen zusammen, der in Richtung Breitscheidplatz unterwegs war.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb bestätigte, stießen gegen 2:20 Uhr zwei Pkw an der Ecke Tauentzienstraße / Nürnberger Straße zusammen. Nach rbb-Informationen vom Unfallort waren ein hochmotorisierter Audi A8 quattro und ein älterer Ford Focus an dem Aufprall beteiligt.

Mehrere Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg in der Nacht zum Donnerstag verletzt worden. Die Polizei sprach am Donnerstagvormittag von insgesamt fünf Betroffenen. Vier seien leicht verletzt, ein Beifahrer habe schwere Verletzungen davon getragen.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Audi gegen einen Ampelmast genau an der Straßenecke geschleudert und blieb vor einem großen Bekleidungsgeschäft stehen. Der Ford schleuderte noch etwa 50 Meter weit den Gehweg der Tauentzienstraße Richtung Gedächtniskirche entlang, bevor er in die Fassade eines Handyladens krachte. Sämtliche Airbags in den beiden Fahrzeugen wurden ausgelöst. Welches Auto aus welcher Richtung kam, ist laut Polizei noch unklar, ebenso wie die Unfallursache. Die versucht nun ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte zu ermitteln.

Alle Verletzten waren Insassen der beiden Unfallautos. Der 27-jährige Fahrer des Ford Focus erlitt Verletzungen an Kopf und Rücken, sein Beifahrer hatte Knochenbrüche an Bein und Kopf. Beide Männer wurden unter offensichtlich großen Schmerzen liegend auf dem Gehweg der Tauentzienstraße und sitzend am Wagen versorgt. Der 23-jährige Fahrer klagte über Verletzungen an Kopf, Rücken und Hand. Weitere Beifahrer verletzten sich an Kopf, Nacken und Rumpf. Mehrere Verletzte kamen in umliegende Krankenhäuser, teils mit Begleitung von Notärzten.

Die Kreuzung blieb bis 5:30 Uhr komplett gesperrt. Der Unfall passierte an der gleichen Stelle, an der 2016 ein Unbeteiligter bei einem illegalen Autorennen ums Leben gekommen ist.