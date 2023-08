Berlin, Hallesches Tor: Am frühen Sonntagmorgen legt sich ein Mann auf die Gleise, die nächste U-Bahn rollt in vier Minuten ein. Zwei Männer springen ins Gleisbett, um ihn zu retten und riskieren dabei ihr Leben. Haben sie alles richtig gemacht? Von Yasser Speck

Luna Kommoß war am frühen Sonntagmorgen auf dem Heimweg. Sie war mit ihrem Freund in einem Club gewesen. Am Halleschen Tor mussten sie auf die U-Bahn warten. Dabei fielen ihnen drei Männer auf. "Die wirkten ein bisschen wie drei betrunkene Typen. Zwei waren so Mitte bis Ende 20. Die beiden haben einen jüngeren Mann immer zurückgehalten", beschreibt Kommoß die Situation. Sie habe nicht ganz verstanden, worum es bei den Dreien geht.

Einer der beiden Männer, so erinnert sich Kommoß, fackelte nicht lange. Er sei direkt zu dem jungen Mann in das Gleisbett gesprungen. "Er hat den jungen Mann im Gleisbett dann an den Armen gegriffen. Der andere ist dann hinterher gesprungen und hat geholfen, den offensichtlich unter Drogen stehenden Mann mitten auf den Gleisen aufzustützen", so Kommoß.

"Dann lag er da. Mitten auf den Gleisen. Mein Freund und ich haben dann geschaut, wann die nächste Bahn kommt. Da stand dann: in vier Minuten", erzählt Kommoß. Vier Minuten - 240 Sekunden: Dann rollt die nächste Bahn ein und wird den Mann in höchste Lebensgefahr bringen.

Luna Kommoß erinnert sich an den Mann im Gleisbett: "Er hatte offene Wunden am Arm und im Gesicht und wirkte, als wäre er auf Drogen." Sie habe sich gefragt, was sie jetzt in dem Moment machen solle. "Wen rufen wir jetzt an? Müssen wir irgendwas betätigen? Was müssen wir jetzt alle tun", fragte sich Kommoß in der Nacht.

Jannes Schwentu ist Pressesprecher der BVG. Er erklärt, was in so einer Situation, wie sie Luna Kommoß erlebt hat, zu tun ist: "Umgehend einen der sogenannten Notsignalschalter betätigen. Von diesen 'roten Kästen mit Griff' sind pro Bahnsteigseite in der Regel drei Stück installiert. Wird der Griff gezogen, werden die Signale für die Züge umgehend auf Rot gestellt und sie können nicht mehr in den Bahnhof einfahren."