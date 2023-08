Bild: dpa/Chris Hoffmann

Aber auch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR ist in das Attentat verstrickt - das wird nach Mauerfall bekannt. So soll die Stasi im Rahmen von Durchsuchungen in Ost-Berlin früh von den Plänen für die Tat gewusst haben. Als Johannes Weinrich 1982 in Schönefeld einreist, hat er einen gefälschten Diplomatenpass und 24 Kilogramm Sprengstoff im Gepäck. Der Sprengstoff wird zunächst beschlagnahmt - jedoch am 16. August 1983, also ein Jahr später, wieder ausgehändigt: durch Oberstleutnant Helmut Voigt (MfS).