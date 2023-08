Endlich Ruhe – das wünschen sich so manche für ihre Urlaubszeit. Ruhe, Stille, Schweigen - das ist Pater Jürgen Knobels Leben. Seit neun Jahren lebt er als Eremit in der Klause St. Bernhard in Lindow. Manchmal öffnet er seine Türen für Besuch. Von Carmen Gräf

Seit 2014 lebt er als Mönch und Einsiedler in seiner Eremitage am Wutzsee (Ostprignitz-Ruppin), rund eine Autostunde nördlich von Berlin. Er ist derzeit der einzige Diözesaneremit, also der einzige im Erzbistum Berlin. Die frei gewählte Einsamkeit und Stille sind für ihn ein hoch anspruchsvoller Weg der Suche nach sich selbst und nach Gott. Schweigen. Stille. Und das fast rund um die Uhr. Unvorstellbar für viele. Pater Jürgen sagt dagegen, dass ihm das gar nicht schwer falle. Ganz im Gegenteil. "Das Schweigen ist für mich Labsal. Nicht zu reden ist für mich das Highlight."

Pater Jürgen Knobel sieht nicht so aus, wie man sich einen Eremiten gemeinhin vorstellt. Er ist kein bärtiger Zausel, sondern glattrasiert und gepflegt. Bekleidet mit einer hellen Leinenhose, einem braunen Pullover und einem Käppi, das an eine Kippa erinnert. An seiner Brust baumelt ein Kreuz. Vor dem Gespräch schlüpft er in seine Mönchskutte.

Sein Lebensweg führte nicht direkt in die Klause. Er studierte zunächst Kunst und wurde Restaurator. Schon damals entdeckte er die Stille und das Schweigen für sich. Während er in Meersburg am Bodensee alte Bilder mit Wattestäbchen säuberte, ließ er sich vom Radioprogramm berieseln. Mit der Zeit schaltete er das Gerät immer seltener ein und merkte irgendwann, dass er gar nicht mehr brauchte, erzählt er. Er stellte fest, dass die Stille seine Konzentration steigerte und eine neue Qualität des Hörens förderte. "Wenn ich etwa ein Landschaftsbild aus der Barockzeit reinigte, wurde das irgendwann nicht mehr nur zu einem visuellen, sondern auch zu einem auditiven Erlebnis", berichtet er. "Plötzlich hörte ich den Wind, der durch die Wolken blies. Die Dimension der Wahrnehmung erweiterte sich."

Dabei war das Dasein als Eremit war für ihn zunächst kein Lebensziel. Er ist 61 und sieht viel jünger aus. Das liege an seinem entspannten, geregelten Lebenswandel, aber wohl auch an den Genen, meint er.

Sein Berufswunsch veränderte sich ebenfalls. Er studierte katholische Theologie und arbeitete als Priester und Seelsorger. Schließlich wurde er Mönch und trat in den "Stand des geweihten Lebens" ein, wie das offiziell heißt. Er gehört keinem Orden an, sondern lebt im Dienst des Erzbistums Berlin und bekommt ein Gehalt für Messen und seelsorgerliche Angebote. Sein Häuschen, die Klause St. Bernhard, schmiegt sich direkt an die katholische Kirche St. Josef an und liegt versteckt unter hohen Bäumen. Eingewachsen von Efeu. Dass Pater Jürgen hier am richtigen Ort war, wusste er sofort. "Ganz platt gesagt, das war so ein Gefühl", sagt er. Außerdem habe ihm das "verlorene Kirchlein", leidgetan. Die Kirche und das Grundstück standen schon jahrelang leer und ungenutzt.

Das "verlorene Kirchlein" ist inzwischen ein architektonisches Schmuckstück. Die Wände hat er selbst gestrichen. Als ehemaliger Restaurator kennt er sich mit so etwas aus. Auch das kleine Haus, in dem er lebt, zeigt, dass der Bewohner etwas von Gestaltung versteht. Die Wände sind in einem warmen Orangeton gestrichen, ein Vorhang in der exakt gleichen Farbe trennt den Raum. In einer Nische hängt ein Obi - ein japanischer Kimonogürtel aus feinstem, goldgewebtem Brokatstoff. Passend dazu: eine vergoldete Kaminuhr. Sein Tagesablauf ist durchstrukturiert mit Gebet und Meditation. Es ist wie ein Mönchsleben allein. Er schreibt, arbeitet im Garten und feiert die Vesper, einen Abendgottesdienst.