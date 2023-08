Fünf Jungen und ein Mädchen gerieten im Wasser zunächst in einen Streit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die anschließende Auseinandersetzung rief den Sicherheitsdienst und die Polizei auf den Plan. Vier der Jugendlichen mussten ärztlich behandelt werden.

Daten der Berliner Bäderbetriebe und der Polizei zeigen: Die Zahl der Hausverbote und Gewaltdelikte in Freibädern ist im Vergleich zu den Jahren vor Corona zurückgegangen. In diesem Jahr könnten die Zahlen allerdings wieder leicht steigen.

Randale und Konflikte in Freibädern sind in Berlin in diesem Sommer ein großes Thema. Wegen Gewalt, Rangeleien und renitenten Badegästen kam es mehrfach zu Polizeieinsätzen. Das Columbiabad in Neukölln wurde am Freitag vor einer Woche abermals wegen Rüpeleien von Jugendlichen geräumt.

Als eine Konsequenz werden die Eingänge von vier Berliner Bädern seit Anfang des Monats videoüberwacht. Nach dem Columbiabad folgten die Bäder Pankow, Am Insulaner und Kreuzberg. Eine andere Konsequenz ist eine seit 15. Juli geltende Ausweispflicht für alle Frei- und Strandbäder. Aus Sicht der Bäderbetriebe soll sie helfen, Hausverbote auszusprechen und zu kontrollieren. Die Polizei reagierte unter anderem mit mobilen Wachen an den Bädern.