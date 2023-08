Ein Autofahrer aus Brandenburg ist schwer betrunken fast 300 Kilometer an die Ostsee gefahren. Kurz vor dem Ziel in Graal-Müritz schlief er in seinem stehenden Fahrzeug ein, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

Der 38-Jährige aus dem Landkreis Dahme-Spreewald war Zeugen am Dienstagabend im Rostocker Stadtteil Torfbrücke aufgefallen, weil sein Wagen in Schlangenlinien fuhr, wie die Sprecherin sagte. Kurz danach stand der Wagen in der Bucht einer Bushaltestelle.