Die Landesregierung versteigert zum diesjährigen Brandenburg-Tag wieder Protokollgeschenke. Darunter sind etwa eine japanische Puppe oder eine vergoldete Wasserflasche. Insgesamt kommen beim Brandenburg-Tag am 2. und 3. September in der Sparkasse Elbe-Elster in Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) 180 Geschenke an das Land unter den Hammer. Einen ausführlichen Katalog gibt es ab Dienstag im Internet auf brandenburg.de, wie die Staatskanzlei am Sonntag in Potsdam mitteilte.