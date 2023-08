Brigitta S. Montag, 14.08.2023 | 14:46 Uhr

DKV-meldete schon Okt. 2021 dieses fadenscheinige Problem. Da hatten wir die Pandemie voll im Gang. Jetzt 2023 bewegen sich Deutsche um 0,5 Prozent noch weniger? Irgendwie kann ich dieser Studie nicht ganz folgen. Es wird mehr selbstständig im Homeoffice gearbeitet, dabei sitzt jeder, wie ich auch. Viele Home- Freizeitangebote werden in Anspruch genommen, bei Corona ging es nicht. Ist da bei Brandenburg eine Ausnahme? Das der Mensch mehr sitzt, daran ist das Internet schuld, wo schon kleine Kinder angelernt werden zu spielen am Tablet. Was Frauen betrifft, der Haushalt (das bisschen?) lässt sich nicht im Sitzen erledigen, wenn sie von der Arbeit kommen. Ein Grund noch dazu warum die Deutschen anfangen mehr zu sitzen ist: „Die Politik will, dass viel über das Internet, Handy amtlich erledigt werden soll“. Ich hoffe, dass private Sitzen wird wenigsten beim Essen noch genehmigt. Frustessen macht dick, bei der grünen Politik in DE.