"Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein - und dann nischt wie raus nach Wannsee", trällerte Conny Froboess schon im Jahr 1951. Und bis heute gilt: Sommer in Berlin und Brandenburg, das heißt für viele Handtuch, Sonnencreme und ein gutes Buch einpacken und das gute Wetter an einem der zahlreichen Seen in der Region oder im Schwimmbad genießen.

Ob in Schwimmbädern oder Thermen nackt geschwommen, geplanscht und entspannt werden darf (oder sogar muss), regelt die jeweilige Haus- und Badeordnung. Die Berliner Bäder-Betriebe teilten dazu auf Anfrage mit: "In den von uns selbst betriebenen Bädern ist von allen Badegästen handelsübliche Badekleidung zu tragen, wie z. B. Badehose, Badeshorts, Bikini, Badeanzug, Burkini. Textilfreie Bademöglichkeiten sind besonders gekennzeichnet. Diese sind ausschließlich unbekleideten Badegästen vorbehalten." Es gilt also, wie so oft im Leben: auf das Kleingedruckte achten.

Um erst einmal die wichtigste Frage zu beantworten: Nacktsein ist in Deutschland grundsätzlich nicht verboten. Oder anders ausgedrückt: Es gibt kein Gesetz, dass uns offiziell das Tragen von Kleidung in der Öffentlichkeit vorschreibt. Erst wenn sich jemand durch unsere Nacktheit gestört fühlt, greift das Ordnungswidrigkeitengesetz. Dieses untersagt laut Paragraph 118 die "Belästigung der Allgemeinheit", andernfalls können Bußgelder und Platzverweise verhängt werden. Wenn die Nacktheit jedoch sexuelle Motive hat, gilt sie als Erregung öffentlichen Ärgernisses - und damit als Straftat.

Obenrum, untenrum, alles frei - das geht in Berlin an vielen Orten. Hier eine kleine Auswahl (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Das Bundesland mit den meisten Seen und Gewässern – und mindestens genauso vielen Möglichkeiten zum (Nackt-) Baden. Für echte Geheimtipps sollte man wohl eher die Einheimischen fragen, als diese im Internet zu suchen. Garantiert auf Nackedeis trifft man aber an folgenden Orten:

Nacktbaden ist also überall dort möglich, wo es nicht ausdrücklich verboten ist oder andere stört. So weit, so gut. Aber nur weil etwas erlaubt ist, muss es ja nicht automatisch in die Tat umgesetzt werden. Wie stehen die Deutschen also wirklich zu dem Thema? Dazu haben das Meinungsforschungsinstitut YouGov und Statista im Sommer 2021 eine Umfrage durchgeführt. Dabei kam heraus: 28 Prozent der Deutschen fühlen sich an Orten, wo Menschen nackt sind, wohl – bei den Männern ist die Zahl höher als bei den Frauen.

Etwa jede:r Vierte hat schon mal am Badesee die Hüllen fallen lassen, knapp jede:r Fünfte auch am Strand. Während etwa 30 Prozent der Befragten beim Stichwort "Nacktheit" an positive Attribute wie Offenheit, Natürlichkeit und Selbstbewusstsein denken, überwiegen bei etwa 40 Prozent der Befragen solche Gefühle wie Unbehagen, Scham und Peinlichkeit.