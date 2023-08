Im Fall der getöteten 85-Jährigen aus Berlin-Köpenick ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Es handele sich um einen 62-Jährigen, der in der Nähe von Bayreuth in Bayern festgenommen wurde, wie der Sprecher der Berliner Staatsanwalt, Sebastian Büchner, dem rbb am Freitag sagte.

Der Mann sei wegen heimtückischen Mordes per Haftbefehl gesucht worden, so der Sprecher weiter. Nach bisherigen Ermittlungen wohnt er in der Nachbarschaft der Getöteten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten.