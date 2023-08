2023 ist das Jahr der Starkregen. Vor allem in Berlins Innenstadtbezirken stoßen die Abwasserkanäle dabei an ihre Kapazitätsgrenzen. 2016 schwammen im Gleimtunnel die Autos. Das geschah nun nicht mehr, überlaufen können die Kanäle noch immer. Von Stefan Ruwoldt

Immer wieder läuft dabei in Berlin etwas voll, etwas schwappt über oder etwas schwemmt weg. Helfen kann dann auf die Schnelle immer nur die Feuerwehr. Langfristig aber sind die starken plötzlichen Regenfälle und ihre Folgen in Berlin vor allem ein Fall für die Berliner Wasserbetriebe.

In den Bergen verrutschen bei großen Niederschlägen die Hänge. In Berlin macht ergiebiger Regen regelmäßig einige Straßen zu Bächen. Oft wird es dann brenzlig und es müssen Vorkehrungen getroffen werden. Der Sommer 2023 ist ein Regensommer. 16. Juni , 23. Juni , 27. Juli oder 15. August - Gewitter, Orkanböen, Starkregen.

Starkregen unterteilen die Meteorologen in mehrere Kategorien: Da ist der einfache "Starkregen", bei dem 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden niedergehen (Beim Deutschen Wetterdienst DWD: markantes Wetter) . Dann kommt der "heftige Starkregen", bei dem 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder 35 bis 60 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden fallen (DWD: Unwetter) und schließlich der als ganz gefährlich geltende "extrem heftige Starkregen" (DWD: extremes Unwetter), bei dem mehr als 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder mehr als 60 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden zu Boden gehen. Sintflutartig nennt es die Oma, der Amateurvideoreporter sagt nur noch dreimal schnell hintereinander "alter Falter."

Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe, sagt ein bisschen genauer, was hier passiert: "Früher war man stolz, wenn jeder Regentropfen abgeleitet wurde und in den Gulli floss: erst Spree oder Havel, dann Elbe und Nordsee und weg." Der Regen sei entsorgt worden. Nun aber, angesichts der mageren Niederschlagsbilanz in und um Berlin, sei klar, dass das Regenwasser hier gebraucht wird. "Das weggespülte, abgeleitete Wasser fehlt." Das aber sei nur das eine Problem.

Berlin steht seit fast 800 Jahren. Seit rund 150 Jahren ist Berlin eine Millionenstadt. Bereits vor dieser Millionenmarke bekam Berlin schon eine Kanalisation für Abwässer und abfließenden Regen. Allerdings hat sich der Regen, der Umgang damit und sein Inhalt - wenn er dann erstmal den Erdboden von Berlin erreicht und sich vermischt hat mit dem, was er unten alles aufsammelt - in diesen Jahrzehnten stark verändert.

Eine Studie der "Initiative Verantwortung Wasser und Umwelt", finanziert u.a. durch den Bundesverband Baustoff Fachhandel [externer Link] prognostizierte im vergangenen Jahr - ebenso wie viele andere wissenschaftliche Arbeiten zuvor -, dass "Starkregenereignisse" zunehmen, öfter und heftiger werden. Sie ist ein weiterer Beleg dessen, was in Berlin seit langem zu beobachten ist: Insgesamt kommt in der Stadt und in Brandenburg weniger Niederschlag an, doch wenn er kommt, kommt er heftiger. Der einstige Fokus auf die Sammlungs- und Wegleitungsperfektion für die Abwässer - in diesem Fall der Regenwässer - ist gewichen, wie es Stephan Natz erklärt: "Wenn es jetzt heftig von oben kommt, dann entstehen Schäden beim Ablauf, weil das Wasser den Dreck der Stadt mit sich spült und weil die Mischwasserkanäle der Berliner Innenstadt auch so voll werden können, dass ein Teil des Wassers nicht im Klärwerk behandelt werden kann und dreckig abläuft." Das Ergebnis war im Juni im Teltower Schifffahrtskanal zu sehen: tonnenweise tote Fische.

Tonnenweise tote Fische - hier setzt Wasserbetriebe-Sprecher an, und erklärt genau, wo die Kanalisationslücke Berlins ist, der Konstruktionsfehler. In Berlins Innenstadtbezirken - anders als in den später angeschlossenen äußeren Bezirken - gibt es fast ausschließlich Mischwasserkanäle. Darin fließen die Abwässer aus den Bädern und Küchen der Haushalte zusammen mit dem Regenwasser über die Abwässerkanäle zum Klärwerk und nach der Klärung in die Flüsse. Allerdings ist hier die Kapazität begrenzt. Wenn also solch ein Starkregen für besonders viel Abwasser sorgt, laufen die Mischwasserkanäle über und diese Regen-Abwasser-Mischung geht direkt und schmutzig in die Spree- und Havelgewässer.

In den äußeren Bezirken ist das getrennt, so dass die Haushaltwasser immer erst im Klärwerk landen. Sprecher Stephan Natz ist nun mit seiner Erklärung wieder in der Nähe des Gleimtunnels gelandet. Nach dem Starkregen 2016 wurde dort ein 654 Meter langer Stauraumkanal zwischen Bernauer Straße und Gleimstraße geschaffen - unterirdisch. Er bietet Platz für die Zwischenspeicherung von Abwässern, damit bei stärkerem Regen die Abwässer nicht einfach in die Panke überlaufen, sondern hier gesammelt werden können und später geklärt werden können.