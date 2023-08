Konzertkritik | Boygenius in der Verti Music Hall - Ein achtsamer Safe Space

Mi 16.08.23 | 08:15 Uhr | Von Magdalena Bienert

dpa/TT/Björn Larsson Rosvall Audio: rbb24 Inforadio | 16.08.2023 | Magdalena Bienert | Bild: dpa/TT/Björn Larsson Rosvall

Boygenius ist keine neue Boyband, ganz im Gegenteil. Der ironische Seitenhieb im Bandnamen stammt von drei Musikerinnen, die sich für das Projekt als Supergroup zusammengefunden haben. In Berlin spielten sie ihr erstes Deutschlandkonzert. Von Magdalena Bienert

Draußen sind noch fast 30 Grad, und der klimatisierte Oberrang der ausverkauften Verti Music Hall scheint wie die Rettung. Von oben sieht man gut in den Innenraum. Hier stehen dichtgedrängt auffällig viele Mädchen und junge Frauen - oder korrekter gesagt: weiblich gelesene Personen. Viele, wie auch die Band, aus der queeren Community.

Das Konzert beginnt mit dem "Thin Lizzy"-Song "The Boys are back in Town" aus den 70er Jahren. Ein Spaß, wie auch der Bandname. Boygenius haben sich die drei Musikerinnen genannt, weil so viele junge Männer glauben, dass alles was sie sagen, genial sei.

Dreistimmig direkt ins Herz

Zu Beginn nimmt eine Kamera das Publikum mit hinter die Bühne. In schwarz-weißen Bildern zeigt sie das Trio, das a capella dort seinen ersten Song singt, und das schon so wunderbar harmonisch, dass einem ganz warm ums Herz wird. Danach geht es aber unter großem Gejohle und Geklatsche auf die Bühne, und zack ist es vorbei mit der Harmonie. Der Sound ist glasklar und knallt rein, denn: Alle drei singen nicht nur gleichberechtigt (nebeneinander am vorderen Bühnenrand), sondern jede spielt auch noch Gitarre. Zusätzlich werden sie verstärkt von vier weiteren Musikerinnen, die hinter ihnen auf verschieden hohen Podesten stehen, so dass auch sie gut zu sehen sind.

Die neue Supergroup aus den USA

"Wir sind ja zum ersten Mal hier - it rocks!", freuen sich Boygenius nach den ersten Liedern, in denen ihnen nichts als Liebe und eine irre Textsicherheit der Fans entgegenschlägt. Boygenius gibt es erst seit 2018, aber jede der drei US-Amerikanerinnen ist auch als Solomusikerin erfolgreich. So dauerte es nach der ersten vielversprechenden EP (fast nur mit Frauen produziert!) noch vier weitere Jahre, bis sich die Singer/Songwriterinnen Julien Baker, Phoebe Bridgers und Lucy Dacus für das erste gemeinsame Album erneut zusammenfanden. Seitdem sind die Twentysomethings die neuen Lieblinge der Indierock-Szene. Ihr Debut "The Record" erschien in diesem Jahr und landete außer in Deutschland auch in den USA, in Irland und Großbritannien in den Top Ten.

Safe Space und Empower-Movement

Ihre Lieder handeln von Liebe, toxischen Beziehungen und Verletzlichkeiten. Oft singen Boygenius dreistimmig oder abwechselnd eine Strophe. Wie sie sich dabei ergänzen, ist phänomenal und macht mehr als einmal Gänsehaut. Und trotzdem sind die drei absolut achtsam, lassen ihre Fans nie aus den Augen. Sie unterbrechen mehrmals mitten in den Songs, weil Menschen im stickigen Innenraum Hilfe benötigen. Wasserflaschen werden durchgereicht und das unterbrochene Lied dann eben kurz darauf zuende gesungen. Es herrscht eine sehr liebevolle und doch ausgelassene Stimmung im Saal. Eine Art Safe-Space-Gefühl stellt sich ein, was bei Konzerten in dieser Größenordnung ganz und gar nicht selbstverständlich ist. Kurz vor Ende des gut eineinhalbstündigen Konzertes sagt Sängerin Phoebe Bridgers, dass sich alle drei, wenn sie alleine auf Tour waren, nie so gut und bei sich gefühlt hätten, wie auf dieser gemeinsamen Tournee – und das ist vielleicht auch ihre wichtigste Message: Ladies, verbündet euch, anstatt zu konkurrieren. Gerade dort, wo viele Männer eine Branche dominieren.

