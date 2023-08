Rund ein Viertel der Teilnehmer gab sogar an, immer oder oft weniger zu essen und zu trinken, um nicht aufs Klo gehen zu müssen. Dies sei alarmierend. Die Studie wurde unter Mitarbeit des Instituts für Hygiene und Public Health der Universität Bonn angefertigt und am Freitag vorgestellt. Die Befragten gaben ihren Toiletten demnach durchschnittlich die Schulnote 4,4.



In der Studie geht es unter anderem um Beschädigungen wie nasse Papierhandtücher, oder Wasserflecken an der Decke, von Schülern beklagten Seifenmangel und gefühlt mangelnde Privatsphäre in den Toilettenräumen. Deutlich wird auch, dass zahlreiche Schülerinnen es als stressig empfinden, in der Schule die Periode zu haben.