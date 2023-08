Die Stadtbibliothek Treptow-Köpenick bietet Lesungen, Märchenstunden sowie Musik- und Figurentheatervorführungen kostenlos an [berlin.de].

An den Standorten der Zentralen Landesbibliothek können Kinder Mangas zeichnen lernen, Brett- und Kartenspiele spielen, der Märchenstunde lauschen oder in der Trickfilmwerkstatt mitmachen. Kostenlos, teilweise Anmeldung erforderlich [zlb.de].

Das Familienerlebniszentrum in der Wuhlheide veranstaltet die Ferien hindurch die Hauptstadt der Kinder, die FEZitty. Dort können Kinder von 6 bis 14 Jahren am See baden, lernen und vor allem ihre eigene Stadt gestalten und über 40 verschiedene Berufen austesten. Preis: Tagesticket für 7 Euro, ermäßigt: 4 Euro. Mo-Fr von 10 bis 17 Uhr [fez-berlin.de].

In der letzten Ferienwoche können Sechs- bis Achtjährige das Theaterspielen im Exploratorium entdecken. Preis: 25 bis 50 Euro, Anmeldung bis 7. August [exploratorium-berlin.de].

Im CIA in Spandau können Kinder am 23. August an einer eigenen Kochshow mitwirken. Gemeinsam werden Rezepte ausgesucht, nachgekocht und es wird dabei gefilmt. Nachher wird die Show auf Youtube hochgeladen. Teilnahme kostenlos, um Anmeldung wird gebeten [cia-spandau.de].

Eine Übersicht über das Berliner Ferienprogramm bietet der Berliner Senat an [berlin.de].