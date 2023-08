Vier Jugendliche sollen in Berlin-Rudow eine Uber-Fahrerin geschlagen und beraubt haben. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wurden die Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren nach der Tat am Freitag gefasst.



Sie sollen frühmorgens einen Wagen des Fahrdienstleisters in den Efeuweg bestellt haben. Die beiden 14-Jährigen seien eingestiegen, ein 13-Jähriger habe die Fahrerin gefragt, ob sie Geld wechseln könne. Als sie das Portemonnaie in die Hand nahm, sei ein weiterer 13-Jähriger mit einem Schlagstock erschienen und habe der Frau ins Gesicht geschlagen. Der andere habe ihr die Geldbörse entrissen, dann seien die vier mit der Beute geflüchtet.



Die Jungen stehen im Verdacht, innerhalb der letzten zwei Monate mehrere ähnliche Raubüberfälle begangen zu haben. Die 13-jährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben, weil sie noch nicht strafmündig sind. Die beiden 14-jährigen Tatverdächtigen wurden am Sonnabend in Untersuchungshaft genommen.