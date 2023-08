"Downburst", "Superzelle" und "Nowcast" - was sich bei dem einem oder anderen Gewitter derzeit abspielt, ist nicht mehr einfach nur ein Unwetter. Sondern etwas, das sich nach heftigem Hollywoodfilm anhört - und im Zweifelsfall auch so anfühlt.

Rasend schnell hat sich am Dienstagabend ein Unwetter über der Stadt Brandenburg an der Havel zusammengebraut und mit Macht entladen. Ein Sprecher der dortigen Feuerwehr sagte dem rbb, Vergleichbares habe er noch nicht erlebt. Z ahlreiche Bäume wurden umgeknickt, Dächer wurden abgedeckt, eine Frau unter einem Baum geborgen.

In der Nacht auf Mittwoch sind erneut schwere Gewitter über die Region hinweggezogen. Besonders stark betroffen war der Westen Brandenburgs. Eine Frau wurde am Morgen verletzt unter einem umgestürzten Baum entdeckt. Das rbb-Fernsehen zeigt um 20:15 Uhr ein Spezial zu dem Thema

Unwetter führt zu schweren Schäden in Brandenburg an der Havel

ARD-Wetterexperte Sven Plöger konkretisierte im rbb Spezial vom Mittwochabend noch einmal: Es habe sich bei dem Gewitter über Brandenburg an der Havel am Montagabend um eine Superzelle gehandelt, in deren Rahmen es zu einem sogenannten Downburst gekommen sei: ganz extremen Windböen. Diese hätten an diesem Abend Geschwindigkeiten von 147 Kilometern pro Stunde erreicht.

Genau vorhersagen könne man solche Ereignisse nicht gut vorab, sondern nur im sogenannten Nowcasting, so Plöger weiter. Hier würden am Tag selbst einzelne Gewitter verfolgt und die betroffene Bevölkerung entsprechend gewarnt. Mit viel Vorlauf gehe das nicht, da könne man nur das grundsätzliche Potenzial des herannahenden Gewitters angeben.

Eine konkrete Vorhersage sei im Prinzip erst dann möglich, wenn sich das Gewitter gebildet hat. "Also eine halbe Stunde bis eine Stunde zuvor", so ARD-Wetterexperte Frederik Raff gegenüber rbb|24. Vorher könne man zwar Gefahrenpotiental abschätzen, was aber wo genau passieren würde, sei 12 bis 24 Stunden vorher nicht absehbar. "Insbesondere, wenn wir auf Bezirks- oder Städteebene eingehen wollen, dann müssen wir Nowcast betreiben und aktuelle Mess- und Radardaten beobachten." Gewitter, so Raff, seien verhältnismäßig kleinräumige Wetterphänomene, die auf kleinste Veränderungen in ihrer Entwicklung reagieren können.