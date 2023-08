Wetterprognose August - Sommer-Comeback ab Mitte nächster Woche - vielleicht...

Di 01.08.23 | 19:56 Uhr

www.imago-images.de Audio: 02.08.2023. | Doris Anselm | Bild: www.imago-images.de

Regen, ein bisschen Sonne, noch mehr Regen und gerade mal 20 Grad. Hochsommer geht irgendwie anders. Was ist hier wettertechnisch gerade los - und ist denn mal ein Ende in Sicht?

Ein Tief über dem nördlichen Europa sorgt seit Tagen für wenig Sonnenschein und viel Regen. Das Wetter, das sich mehr nach April als August anfühlt, geht auch noch eine Weile weiter, zumindest solange es verlässliche Vorhersagen gibt. Kleiner Trost: Im Juli war Berlin noch das wärmste Bundesland mit 19,8 Grad Durchschnittstemperatur.

Ein Tief nach dem anderen

Das Wetter hält noch eine Weile an, sagt Niko Renkosik vom ARD-Wetterdienst. Denn während das aktuelle Tief "Wenzeslaus" schnell weiterzieht, kommt mit Tief "Xan" am Mittwochmittag schon der nächste Regen.



So zieht bis mindestens Montag ein Tief nach dem anderen über Deutschland. Und da kommt einiges runter: In Berlin und Brandenburg bis zum Wochenbeginn 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter. Damit bleibt es in unserer Region aber noch vergleichsweise trocken. Der Westen und Süden Deutschlands soll es teilweise über 100 Liter auf den Quadratmeter abbekommen.

IMAGO/Christian Ender Deutschlandweiter Vergleich - Berlin ist im Juli am wärmsten und am sonnigsten Auch wenn die Temperaturen hier derzeit gemäßigt sind: Den Wetterdiensten war der Monat in Berlin und auch Brandenburg mal wieder zu warm. Auch Regen und Sonne gab es zur Genüge.

Wenig Sonne bis Montag

Die Sonnenstunden sind entsprechend mau. "Rein astronomisch könnten wir gerade 15 Stunden am Tag abbekommen. Tatsächlich sind es in den kommenden Tagen aber nur jeweils zwei bis sechs Stunden", sagt der Meteorologe.



Die Temperaturen werden gerade etwas wärmer und erreichen laut ARD-Wetterredaktion am Donnerstag ihren Höhepunkt. Bis Sonntag sinken sie aber wieder auf 20 Grad ab.



Ebenfalls am Donnerstag weht, ebenfalls nicht typisch für diese Jahreszeit, ein recht starker Wind.

Und wann kommt der Sommer zurück?

"Die großen Modelle laufen ab Dienstag (8. August) auseinander", sagt Wetterexperte Renkosik. Was danach kommt, ist eher experimentell und keine klassische Wetterprognose. "Zum Ende kommender Woche sind wir eventuell wieder im Bereich um die 25 Grad. In den Prognosen sind aber große Unsicherheiten." Ab hier dürfen also alle hoffen, die ihre Ferien bislang im Friesennerz verbracht haben. Und in welche Länder könnte man reisen, um Sonne zu bekommen? Während Italien und die Balkanhalbinsel ebenfalls eher Regen abbekommen, hat man in Spanien und Griechenland bessere Chancen. Da kann es dann allerdings auch schnell über 35 Grad werden.

Sendung: rbb24, 01.08.2023, 21:45 Uhr