Endlich scheint die Sonne und es ist sommerlich warm. Seen und Schwimmbäder lassen sich derzeit gut besuchen. Wichtig ist aber: Rechtzeitig zum Himmel oder in die Wetter-App schauen - das Wetter kann sich nämlich abrupt drehen.

Durch die derzeitige Schwüle jedoch, so ARD-Wetterexperte Alexander Rudolph am Montag, könnten sich, da die Luft besonders energiegeladen ist, vielfach Schauer und Gewitter bilden. "Das größte Problem ist aber, dass diese punktuell auftreten und dort massive Auswirkungen haben können. Aber der Großteil der Menschen kriegt gar nichts davon mit", sagt Rudolph im Gespräch mit rbb|24. "Sobald die Gewitter aufziehen, ist auch mit Platz- und Starkregen zu rechnen".

Und die Temperaturen fallen: Sie betragen am 6. August in Cottbus 16 Grad.

…und mit fast 260 Sonnenstunden auch das sonnenreichste. In Brandenburg schaffte es die Sonne auf 245 Stunden, teilt der Deutsche Wetterdienst am 31.07. mit.

Am 15. Juli steigen in einigen Regionen in Brandenburg die Temperaturen auf 35 Grad und mehr. Am wärmsten ist es an der Station Lübben-Blumenfelde (Spreewald). Dort beträgt der höchste gemessene Wert 36,9 Grad.

Und es ist warm. Bei der Technoparade "Rave the Planet" am 8. Juli hilft Eis im Nacken.

Teile der A100 sind überschwemmt. Wegen der Gewitter rücken die Feuerwehren am 26. Juni in Berlin und Brandenburg zu über 600 Einsätzen aus.

In Jüterbog werden Wege zu Schneisen verbreitert und verhindern so, dass die Flammen sich auf weitere Flächen ausdehnen. Aufkommende Winde und - wegen alter Munition im Boden - eingeschränkte Möglichkeiten zu löschen, machen es den Feuerwehrleuten schwer. Erst nach zwei Wochen kann der Brand gelöscht werden.

Über Wochen fällt in der Region kaum ein Tropfen Regen. Am 31. Mai ist die Waldbrandgefahr mit Stufe 4 in ganz Brandenburg bereits hoch.

Derweil hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Montag und Dienstag eine Warnung vor Hitze herausgegeben. Am Montag erwartet der DWD zwischen 11 und 19 Uhr eine starke Wärmebelastung. Dies entspricht einer Hitzewarnung der Stufe 1 - die gefühlte Temperatur kann also über 32 Grad liegen, besonders im Stadtgebiet Berlins. Für Dienstag gilt demnach zwischen 11 und 19 Uhr eine Hitzewarnung der Stufe 2 vor extremer Hitze - die gefühlte Temperatur kann dann über 38 Grad liegen.

Wie unterschiedlich sich das Wetter in der Region auswirkt, zeige sich am Montag in der Prignitz. Dort seien ab dem frühen Nachmittag Schauer und Gewitter möglich, zwischen 17 und 20 Uhr dann auch in anderen Gebieten. "Danach ist aber erstmal wieder Ruhe", sagt ARD-Wetterexperte Rudolph.

Trotz zuvor sehr heißer Tage seien dort, wo die Gewitter niedergegangen seien, dann die Nächte von den Temperaturen her sehr erträglich. Die Sonne habe, weil die Gewitter sich vielfach erst in den Nachmittags- und Abendstunden ereigneten, dann nicht mehr genug Energie, um "wieder hochzufahren". Doch sobald sie am nächsten Tag wieder herauskomme, werde es wieder heiß.