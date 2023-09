Die Fahrradkreisfahrt des ADFC Berlin führt am Samstagnachmittag zu zahlreichen Beeinträchtigungen und Absperrungen im Berliner Stadtzentrum.



Die Radfahrerinnen und Radfahrer treffen sich um 14:00 Uhr am Bahnhof Potsdamer Platz in Berlin-Mitte. Danach führt die Route quer durch das Berliner Stadtzentrum. Zunächst geht es in westliche Richtung durch Charlottenburg-Wilmersdorf, anschließend durch die Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg, anschließend zum Alexanderplatz, bis es danach wieder zurück zum Startpunkt am Potsdamer Platz geht. Dort soll um 16.30 Uhr die Abschlusskundgebung abgehalten werden.



In der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr muss also mit Sperrungen wichtiger Verkehrsachsen gerechnet werden.