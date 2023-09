Statt sich wie gewohnt "nur" vor Autos auf die Straße zu kleben, haben die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" am Donnerstagmorgen auch eigene Autos mitgebracht. Auf der A100 hielten sie an und lösten einen langen Stau aus.

Weitere Blockaden gibt es laut Polizei an der Ausfahrt Kurfürstendamm in Fahrtrichtung Nord sowie an der Ausfahrt Jakob-Kaiser-Platz in Fahrtrichtung Süd. Auch auf den Innenstadtstraßen innerhalb des S-Bahn-Rings staue sich der Verkehr in allen Richtungen. Es seien rund 300 Polizisten im Einsatz, um die Blockaden aufzulösen.