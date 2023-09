Mutmaßliche Anschläge in Hamburg - Berliner Bahn-Experte fordert Einzäunung von Schienen

Fr 08.09.23 | 18:19 Uhr

Bild: dpa/Schröder

Nach mutmaßlichen Brandanschlägen in Hamburg ist die Zugstrecke nach Berlin bis mindestens Samstag gestört. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Deshalb fordert ein Experte der TU Berlin eine Einzäunung der Gleise - die Bahn widerspricht.



Der Bahn-Experte Markus Hecht hat sich angesichts der mutmaßlichen Brandanschläge in Hamburg, die die Zugstrecke zwischen Berlin und der Hansestadt lahmgelegt haben, und ähnlicher Sabotage-Akte aus der Vergangenheit dafür ausgesprochen, deutlich mehr Bahnstrecken einzuzäunen. Als Vorbild sieht Hecht andere europäische Länder. "In Frankreich ist die Bahn dabei, Schnellfahrstrecken doppelt einzuzäunen", sagte Hecht. Auch in Großbritannien seien viele Strecken eingezäunt, ebenso in Norwegen. "Das würde die Betriebsstabilität schon erhöhen", sagte der Wissenschaftler von der TU Berlin. Er sei darüber schon lange mit der DB in der Auseinandersetzung, der Konzern argumentiere dann stets, dass Zäune leicht überklettert werden könnten.

Bahn gegen Einzäunung

Die Bahn wies Forderungen nach einer Einzäunung der Bahnanlagen am Freitag zurück. "Das Einzäunen des gesamten Streckennetzes ist nahezu unmöglich", teilte eine Sprecherin mit. Bei einem Streckennetz von 34.000 Kilometern müsste ein solcher Zaun "fast eineinhalb Mal um die Erde reichen". Zudem müsste eine solche Absperrung Rettungskräften und Instandhaltungspersonal stets freien Zugang zum Schienennetz ermöglichen. Hecht betonte zudem, dass es bei den Signalkabeln an den meisten Stellen keine Redundanz gebe - wenn ein Kabel beschädigt wird, gibt es also kein zweites, über das der Betrieb weitergeführt werden kann. "Bei Kabelschäden führt das dann auf jeden Fall zu einer Störung", sagte Hecht. Insgesamt könne er nicht erkennen, dass sich bei diesen Sicherheitsfragen in den vergangenen Jahren bei der Bahn etwas verändert habe.

Diverse Vorfälle in Berlin und Brandenburg in der Vergangenheit

Die mutmaßlichen Anschläge in Hamburg sind nicht die ersten dieser Art. Insbesondere Berlin ist immer wieder betroffen. Im Oktober vergangenen Jahres zielte eine Sabotage hier auf den Fernverkehr und die S-Bahn in der Stadt ab. Mehre Stunden lang war der Verkehr im Norden Deutschlands wegen der Attacke großflächig gestört. Zu dem Anschlag auf Kabelschächte kam es damals auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Friedrichsfelde Ost und Wartenberg im Ostteil Berlins sowie zwischen Gehrenseestraße und Hohenschönhausen. Das Bundeskriminalamt ermittelte wegen möglicher verfassungsfeindlicher Hintergründe. Einige Jahre zuvor, im Februar 2016, entdeckte die Bundespolizei in Brandenburg bei Dallgow-Döberitz (Havelland) in einem Kabelschacht einen nicht gezündeten Brandsatz. Hier vermuteten die Strafverfolgungsbehörden Hintermänner in der linksextremen Szene. Auch im Oktober 2011 sollen linksextremistische Täter im Berliner Großraum an neun Orten insgesamt 18 Brandsätze abgelegt haben. Die Brandsätze wurden meist unschädlich gemacht. Nach den ersten Funden gibt es ein Bekennerschreiben im Internet - eine linksextreme Gruppe protestiert gegen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan.

