Rund 200 Polizisten durchsuchen 17 Objekte in Berlin und Brandenburg

Do 21.09.23 | 17:27 Uhr

Rund 200 Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Donnerstagmorgen insgesamt 17 Objekte in Berlin sowie den brandenburgischen Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln durchsucht. Das teilten die Polizei und die Berliner Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen insgesamt sieben Beschuldigte im Alter zwischen 24 und 63 Jahren.