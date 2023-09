Etwa 9.000 Einsatzkräfte sind im Jahr 2022 in Berlin körperlich oder verbal attackiert worden. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) am Samstag unter Berufung auf eine eigens unter allen Bundesländern durchgeführte Umfrage. Demnach waren in der Hauptstadt etwa 8.700 Polizeikräfte, 150 Feuerwehrleute und 150 sonstige Rettungskräfte betroffen.

Im deutschlandweiten Vergleich wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen die meisten (21.100) Einsatzkräfte Opfer solcher Übergriffe. In der RND-Statistik folgt Bayern: In dem Bundesland wurden demnach im vergangenen Jahr knapp 19.000 Einsatzkräfte attackiert.