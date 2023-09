Etwa jeder vierte Studierende in Berlin und Brandenburg hat bislang keinen Antrag auf die 200 Euro Energiepauschale gestellt. Die Frist dafür endet in wenigen Tagen. Wie der Sprecher der Wissenschaftsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, hätten von 196.910 Berliner Studierenden bis zum 5. September lediglich 147.397 einen Antrag gestellt.

Noch bis zum 30. September können Studierende einmalig 200 Euro beantragen . Die Bundesregierung will mit dem Geld Studierende aufgrund der gestiegenen Energiekosten durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine finanziell entlasten. Zuvor hatten bereits andere Gruppen wie Arbeitnehmer ähnliche finanzielle Hilfen erhalten.

Über die Gründe, warum so viele Studierende keinen Antrag stellten, kann nur gemutmaßt werden. Das Brandenburger Wissenschaftsministerium berichtet von vereinzelten Rückmeldungen, dass Studierende die 200 Euro nicht benötigt und deswegen auf einen Antrag verzichtet hätten. Zudem sei die Antragsquote an den nicht-staatlichen Hochschulen in Brandenburg im Vergleich zu staatlichen deutlich geringer. "An nicht-staatlichen Hochschulen studieren häufiger Personen berufsbegleitend, die also auch schon von der 300-Euro-Energiepauschale für alle Berufstätigen im Herbst 2022 profitiert haben", vermutet der Pressesprecher des Ministeriums.

Die Energiepauschale stieß auf ein geteiltes Echo. Kritisiert wurden unter anderem die Dauer und das Verfahren selbst. "Grundsätzlich bemängeln wir, dass es viel zu lange gedauert hat, bis die Studierenden überhaupt die Zahlung beantragen konnten", teilte Johanna Köhle von der Hochschule Eberswalde mit. Das erwecke den Eindruck, die Studentenschaft sei weniger wichtig.

Grundsätzlich wurde die Idee der Einmalzahlung aber positiv aufgenommen: "In den vergangenen Jahren sind die Lebenshaltungskosten deutlich gestiegen, auch im Bereich der Energieversorgung. Daher ist jede Form der Entlastung für diese Personengruppe eine Hilfe", teilte beispielsweise die Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg mit.

Die Universitäten und Hochschulen waren ausschließlich für die Bekanntmachung sowie die Vergabe der Zugangscodes für das Portal einmalzahlung200.de verantwortlich.