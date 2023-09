Im Zusammenhang mit der gefährlichen Droge Crack sind der Berliner Polizei immer mehr Straftaten in den vergangenen Jahren aufgefallen. Das geht aus der am Freitag bekannt gewordenen Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken hervor.

2018 waren es demnach nur sechs Fälle, in denen Verkauf oder Besitz von Crack in der Kriminalstatistik erfasst wurden. Die Zahlen stiegen kontinuierlich an – im vergangenen Jahr wurden 27 Fälle erfasst.

Von wie vielen Menschen die Droge tatsächlich geraucht wird, lässt sich aber kaum feststellen.

Polizei und Senat stellten fest, Crack-Konsum sei "mittlerweile in zahlreichen Bezirken und an vielen Orten zu beobachten". Genannt wurden Görlitzer Park, Wrangel- und Reichenberger Kiez, also die gesamte Umgebung des Parks in Kreuzberg, sowie das nahe gelegene Kottbusser Tor und der Leopoldplatz in Wedding.