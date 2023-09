Knapp ein Jahr nach einem Einbruch mit Millionenbeute in einem Berliner Tresorraum soll am 5. Oktober der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter beginnen.

Das Berliner Landgericht habe die Anklage der Staatsanwaltschaft zu dem Einbruch am 19. November 2022 zugelassen, teilte eine Sprecherin auf Anfrage am Mittwoch mit. Die zuständige 6. Strafkammer hat bisher 25 Prozesstage geplant, ein Urteil könnte demnach am 25. Januar 2024 gesprochen werden.