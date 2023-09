Elterngeld kann in Berlin komplett papierlos beantragt werden

Do 14.09.23 | 09:41 Uhr

Familien können das Elterngeld in Berlin jetzt komplett online beantragen. Diese Möglichkeit haben Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Berlins Jugendsenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Donnerstag vorgestellt. Mit der Digitalisierung des Verfahrens sollen die Antrags-Daten online an die zuständige Elterngeldstelle übermittelt werden.