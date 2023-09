Wegen eines mutmaßlichen Brandanschlags auf Kabelschächte in Hamburg ist der Zugverkehr zwischen der Hansestadt und Berlin auch am Samstag noch gestört. Laut Deutscher Bahn soll sich die Lage ab dem Mittag normalisieren.

Bahnreisende auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin müssen sich auch am Samstag zunächst weiter auf Ausfälle und Verspätungen einstellen.

"Wir sind mit Hochdruck mit der Störungsbehebung beschäftigt", erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Samstagmorgen. "Nach unserer aktuellen Prognose kann sich das noch bis in die frühen Mittagsstunden hinziehen." Die meisten Züge fahren zwar, aber es kann bis zu 60 Minuten länger dauern, da ein Umweg in Kauf genommen werden muss. Einzelne Verbindungen fallen noch aus. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über die App oder auf der Internetseite der Bahn informieren [bahn.de].

Nach einem mutmaßlichen Sabotageakt am Freitag war der Fernverkehr der Bahn zwischen Hamburg und Berlin schwer beeinträchtigt. Das große Chaos an den betroffenen Hauptbahnhöfen in Hamburg und Berlin blieb jedoch aus. Am Samstagmorgen war die Lage in Hamburg ruhig. Nur einzelne Reisende standen an den Gleisen, von denen Verbindungen nach und über Berlin abfahren sollen.