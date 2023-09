Zwölf Polizeihubschrauber sind am Mittwoch und Donnerstag im Formationsflug über Berlin hinweg geflogen. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizei dem rbb am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage. Zuvor hatte t-online darüber berichtet. Die Flüge sind demnach Teil eines Ausbildungslehrgangs.

"Es ist die Hubschrauberstaffel der Bundespolizei Direktion Spezialkräfte", konkretisierte die Sprecherin.

Die Direktion teilte auf X, ehemals Twitter, mit, dass die Route der Piloten am Mittwoch von Rostock über Rügen in Richtung Hauptstadt führte. Endstation sei das Nachtlager der Bundespolizei-Fliegerstaffel in Blumberg (Barnim) gewesen. Auch am Donnerstag waren die Hubschrauber am Himmel über Berlin nochmals zu sehen - im Verbandsflug waren sie in Richtung Bautzen aufgebrochen.