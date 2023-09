Im Kombibad in Berlin-Mariendorf ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in einem Technikraum im Untergeschoss des Schwimmbades am Ankogelweg. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb. Es habe keine Verletzten gegeben.