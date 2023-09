Konzertkritik | Deichkind - Die Band mit der sympathischen "Delle am Helm"

Sa 02.09.23 | 10:16 Uhr | Von Hendrik Schröder

Sven Hoppe (dpa) Audio: rbb24 Inforadio | 02.09.2023 | Hendrik Schröder | Bild: Sven Hoppe (dpa)

Deichkind-Konzerte gelten allgemein als Kindergeburtstag für Erwachsene. Infantil feiern, spektakuläre Bühnenbilder - dafür stehen die Rapper aus Hamburg. Und daran hat sich beim Konzert in der Berliner Wuhlheide auch nichts geändert. Von Hendrik Schröder

Saufen, Exzess, Abriss. Das ist bei Deichkind Programm. Und natürlich werden sie später am Abend noch in einem riesigen Bierfass durch das Publikum rollen. Natürlich werden sie singen "Völker, hört die Saufsignale" und "Hoch die internationale Getränkequalität". Und auch wenn die Künstler selbst in Interviews erzählen, dass sie es hinter der Bühne und nach der Show mittlerweile deutlich ruhiger angehen lassen: Für die Fans ist Deichkind-Konzert Feiertag und dann haut man alles raus. Und rein.

Saufen, Saufen, Saufen

Es ist noch keine 20 Uhr und die ersten lallen am Eingang in der Schlange schon derart die Ordner voll, dass sie froh sein können, überhaupt noch Einlass zu finden. Dann, kurz vor dem Konzert, torkelt eine Frau die Stufen zu ihrem Sitzplatz runter, zwei Sektbecher in der Hand, fällt, rappelt sich auf, torkelt weiter, fällt wieder, die Becher entleeren sich auf ihren Pullover, sie hält wie Trophäen die leeren Becher fest und humpelt zu ihrem Platz. Wenig später stehen drei Männer in bunten und teils blinkenden Trainingsanzügen leicht schwankend vorm Notausgang und müssen von der Security regelrecht angeschrien werden, bevor sie ihn freigeben. Eine Frau auf dem Weg zu den Toiletten wird von einem Betrunkenen so massiv bedrängt, dass sie sich losreißen muss. Gewisse Parallelen zum Bierkönig sind an diesem Abend nicht zu übersehen.

Alte Hits und neue Tracks

Aber das sind natürlich nur anekdotische Beobachtungen. Der Großteil der Leute ist ganz friedlich angezündet, springt von den Plätzen hoch und wackelt und tanzt und hört damit bis zum Finale auch nicht mehr auf. Deichkind vorne auf der Bühne knallen von "Bück Dich hoch" über "Arbeit nervt", "Leider Geil" und "Remmidemmi" alle Hits raus, die sie jemals veröffentlicht haben - manche in leicht veränderten Versionen, die wie Remixe klingen. Auch neue Sachen vom aktuellen Album "Neues vom Dauerzustand" wie der Track "In der Natur" funktionieren richtig gut. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass die Fans bei einer Band, die es so lange gibt, auch die Sachen vom neuen, achten Album auswendig kennen.

Konzeptkunst und Ballermann

Das ebenfalls neue "Delle am Helm" wird dabei zum Leit-Slogan des Abends. Denn wer eine so irre Show abliefert, so viel Phantasie, Arbeit und Geld in diesen Zirkus da auf der Bühne steckt und im fortgesetzten Alter immer noch rumflippt wie beim Kindergeburtstag, der muss ja, im allerbesten und tollsten Sinne, eine kleine Delle am Helm haben. Sowas macht ja sonst keiner. Deichkind wechseln nach fast jedem Lied das Bühnenbild, die Klamotten, den Aufbau. Die so entstehenden ständigen kleinen Leerstellen zwischen den Songs nehmen zwar ganz schön den Drive raus, aber eine Deichkind-Show ist ja eh kein Konzert im eigentlichen Sinne, sondern eher eine Art Musical-Performance zwischen großer Konzeptkunst und eben - Ballermann. Live gespielt ist dabei nichts, live gesungen auch nicht alles. Aber egal. Die drei Rapper in den Kostümen, die aussehen wie anziehbare Plastiktüten, zusammen mit sechs Tänzern in identischen Outfits, machen ordentlich Alarm.

Kein Bier für Nazis

Deichkind stehen auf fahrbaren haushohen Säulen, reiten auf riesigen Gucci-Handtaschen, springen wie die Irren auf kleinen Fitnesstrampolinen, liegen in Survival-Klamotten im Schlafsack am Bühnenrand, schießen Luftschlangen in die Menge, sprühen mit Trockennebel, surfen im aufblasbaren Swimmingpool auf den Händen der Fans. Und, und, und. Ständig passiert was neues. Zwischendurch gibts auch mal 'ne Botschaft: "Weg mit allen Machstrukturen", rufen sie, "kein Bier für Nazis" steht auf einer ihrer Fahnen. Jubel auch dafür. Und auch wenn man den Style und die Effekte schon von den vergangenen Deichkind-Touren kennt, das macht schon immer wieder richtig Spaß. Sogar nüchtern.

