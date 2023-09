Aggressive Atmosphäre und Vermüllung durch den Drogenhandel am Görlitzer Park nerven die Anwohner schon lange. Dazu kommt, dass es in der Wohngegend viele Familien mit Kindern und entsprechende Freizeitangebote gibt - ein großes Problem.

Unter dem Drogenhandel rund um den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg sind auch zahlreiche Kinder indirekt betroffen. In den angrenzenden Straßen und im Park befinden sich 40 Kitas und 20 öffentliche Spielplätze, wie der Senat auf eine AfD-Anfrage antwortete. Dazu kommen noch drei Jugendclubs, ein Sozialzentrum, ein Kinderbauernhof, ein Kinderzirkus, eine Jugendverkehrsschule sowie wöchentliche Termine eines Spielwagens für kleine Kinder. Für den Jugendschutz gebe es offene Sportangebote im Park, Jugendsozialarbeit, Begegnungszentren und Kulturangebote, teilte der Senat weiter mit.

Der Drogenhandel rund um den Park im sogenannten Wrangelkiez laufe inzwischen verstärkt über Kuriere, die mit Fahrrädern oder zu Fuß unterwegs seien, per Handy angefordert würden, so dass die Geschäfte "über mehrere Zwischenstationen an unterschiedlichen Orten" erfolgten. Das sogenannte Bunkern der Drogen, also das Verstecken in Gebüschen oder Hinterhöfen, sei rückläufig. Die Polizei hatte in den vergangenen Jahren ihre Kontrollen und Razzien verstärkt, oft wurde auch mit Hilfe von Drogenspürhunden nach dem Stoff gesucht.